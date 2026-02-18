Freundschaft ohne +
Folge 4: Sind wir gute Schwule?
42 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 16
Party-Gay oder Brunch-Gay? Offene oder monogame Beziehung? Heute geht's um Jugend, Sex, Schönheit & Zugehörigkeit: Was sind die großen Themen, die die queere Community rumtreiben und in welche Kategorien ordnen sich Nico und Kostas ein? Außerdem erzählt Kostas von einer wilden Situation, in der er als Erwachsener ausgelacht wurde, und Nico bringt neue Storys aus dem Gym nicht, über die er diskutieren möchte! Viel Spaß beim Schauen & Hören der Folge! Wenn sie euch gefällt, lasst gern eine positive Bewertung da und wir freuen uns über euer Feedback in den Kommentaren! :)
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!