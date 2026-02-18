Trotzig, bockig und ganz schlechte GewinnerJetzt kostenlos streamen
Freundschaft ohne +
Folge 7: Trotzig, bockig und ganz schlechte Gewinner
49 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
"Halbfinale bei „Freundschaft ohne Plus“! Während Nico heldenhaft gegen das Krankwerden kämpft, klären wir die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Warum ist Helene Fischer ein menschliches Phänomen? Werden wir beim Ariana Grande Konzert in London schreien und weinen? Und wer von uns ist eigentlich der bessere Mensch? Um diese Frage mal ganz bodenständig in den Raum zu werfen :) Schnapp dir einen Kaugummi (du wirst ihn brauchen) und feier mit uns den Endspurt von Staffel 1!"
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!