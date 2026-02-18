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Freundschaft ohne +

Trotzig, bockig und ganz schlechte Gewinner

Talk? Now!Staffel 1Folge 7vom 18.02.2026
Trotzig, bockig und ganz schlechte Gewinner

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Folge 7: Trotzig, bockig und ganz schlechte Gewinner

49 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12

"Halbfinale bei „Freundschaft ohne Plus“! Während Nico heldenhaft gegen das Krankwerden kämpft, klären wir die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: Warum ist Helene Fischer ein menschliches Phänomen? Werden wir beim Ariana Grande Konzert in London schreien und weinen? Und wer von uns ist eigentlich der bessere Mensch? Um diese Frage mal ganz bodenständig in den Raum zu werfen :) Schnapp dir einen Kaugummi (du wirst ihn brauchen) und feier mit uns den Endspurt von Staffel 1!"

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