Fester Freund vs. Bester FreundJetzt kostenlos streamen
Freundschaft ohne +
Folge 6: Fester Freund vs. Bester Freund
Bester Freund vs. fester Freund – zieht einer den Kürzeren? Genau darum geht es heute! Nico und Kostas haben für den Endspurt der 1. Staffel zum ersten Mal einen Gast dabei, nämlich Kostas’ Boyfriend Mik! Die drei sprechen offen über ihre (in some way) einzigartige Dreier-Konstellation, erste Eindrücke von vor 8 Jahren und welche Herausforderungen diese lange Freundschaft mit sich brachte. Außerdem packen sie endlich die Story zum berüchtigten "Paris-Streit" aus! Was hatte das mit Kostas’ Beziehung zu tun, wo verlaufen die Grenzen zwischen Bromance und Romance, und wie haben sie es geschafft, heute so entspannt darüber zu reden? Wir wünsschen euch ganz viel Spaß bei der Folge & freuen uns auf euer Feedback!
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