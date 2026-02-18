Vom Paris Streit zum Penis KostümJetzt kostenlos streamen
Freundschaft ohne +
Folge 3: Vom Paris Streit zum Penis Kostüm
41 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 16
Wann ist eine Freundschaft am Ende? In der dritten Folge von „Freundschaft ohne Plus“ sprechen Kostas und Nico über ihren „Scheideweg“ vor einer Paris Reise und warum sie sich fast verloren hätten. Außerdem gibt es Feedback von Nicos Therapeutin, ein strenges Axe-Verbot und die Frage, ob Nasenspray-Sucht eine echte Red Flag ist. Viel Spaß beim Schauen und Hören! Wir freuen uns riesig auf eure Meinung in den Kommentaren :)
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Freundschaft ohne +
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!