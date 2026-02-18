Hausverbot, Nacktbilder und unsere WGJetzt kostenlos streamen
Freundschaft ohne +
Folge 5: Hausverbot, Nacktbilder und unsere WG
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Würden Kostas und Nico eine gemeinsame WG überleben oder wäre nach einer Woche Funkstille? Wir klären die essenziellen Fragen: warum beträgt Nicos Marktwert bei Nacktbildern nur 50€? Sind Fürze in Gyms erlaubt oder ist das schon Körperverletzung? Und zu guter letzt: ist Pinkeln in der Dusche okay oder sollte man sich einfach mal beherrschen? Viel Spaß beim Schauen und Hören! Schreibt uns in die Kommentare: Wer von uns wäre der schlimmere Mitbewohner?
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!