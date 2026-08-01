Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Krämpfe (1)

JoynStaffel 1Folge 103vom 15.08.2026
Joyn+
Krämpfe (1)

Krämpfe (1)Jetzt ohne Werbung streamen

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 103: Krämpfe (1)

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Urs kümmert sich liebevoll um seine schwangere Partnerin, während Cornelia ein Fotoshooting für seine Bürgermeisterkampagne organisiert. Zur selben Zeit klagt Erna über Rückenschmerzen, die Dr. Krüger und Frieda vor ein Rätsel stellen. Dabei wird Frieda immer wieder von der schroffen Art ihres Kollegen vor den Kopf gestoßen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Frieda - Mit Feuer und Flamme
Joyn
Frieda - Mit Feuer und Flamme

Frieda - Mit Feuer und Flamme

Alle 1 Staffeln und Folgen