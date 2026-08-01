Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 121: Wie im Rausch (1)
23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12
Frieda gesteht, dass auch sie Gefühle für Dr. Krüger hat, will aber mit Mirko zusammenbleiben. Andrea versucht, bei Julius zu punkten, doch ihr passiert ein folgenschweres Missgeschick: Als sie in seinem Zimmer an einen Stecker kommt, geht sein Computer aus, wodurch er aus der Warteschlange für eine besondere Gamingmesse fliegt.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1