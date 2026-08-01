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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Im selben Team (2)

JoynStaffel 1Folge 118vom 22.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 118: Im selben Team (2)

23 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12

Die Ergebnisse der Wasserproben deuten auf eine vorsätzliche Verschmutzung hin und lassen Felix nicht los. Er überzeugt Tom, ihn bei der Suche nach den Verantwortlichen zu unterstützen und beeindruckt Frieda mit seinem Engagement. Währenddessen üben Jonathan und Phillip für ein Dartsturnier und sind überrascht, dass ihnen ausgerechnet Erna dabei helfen kann.

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