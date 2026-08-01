Lebensretter Otto (2)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 112: Lebensretter Otto (2)
22 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12
Nachdem Otto Felix aus der Fischerhütte gerettet hat, möchte Frieda herausfinden, wie es überhaupt zu dem Notfall kommen konnte. Yvonnes Kundin Juliane schuldet ihr noch Geld, ist aber wie vom Erdboden verschluckt. Hans und Yvonne machen sich im Wald auf die Suche nach ihr und stoßen auf ein Feuer in einem leerstehenden Gutshaus.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1