Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 114: Lagerfeuer (2)
22 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12
Nach ihrem Einsatz im Wald bemerken Hans und Yvonne, dass sie ein gutes Team sind. Schließlich können sie Juliane mit einer kleinen List doch noch stellen. Nach einer Panikattacke am Reitstall überwindet Anna sich und schafft es, Dennis' Pflegepferd zu streicheln. Wenig später folgt jedoch der nächste Rückschlag, als Dennis einen Unfall am Reitstall hat.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1