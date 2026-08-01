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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Zukunft an der Elbe (2)

SAT.1Staffel 1Folge 124vom 29.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 124: Zukunft an der Elbe (2)

23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12

Nachdem Otto II aus der gemeinsamen Firma aussteigen will, gelingt es Otto doch noch, ihn zu überzeugen, sein Geschäftspartner zu bleiben. Julius stolpert über eine Anzeige der Berufsfeuerwehr Hamburg und denkt über eine Ausbildung dort nach, als Pippa glaubt schwanger zu sein.

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