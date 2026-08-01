Zukunft an der Elbe (2)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 124: Zukunft an der Elbe (2)
23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12
Nachdem Otto II aus der gemeinsamen Firma aussteigen will, gelingt es Otto doch noch, ihn zu überzeugen, sein Geschäftspartner zu bleiben. Julius stolpert über eine Anzeige der Berufsfeuerwehr Hamburg und denkt über eine Ausbildung dort nach, als Pippa glaubt schwanger zu sein.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1