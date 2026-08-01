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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Lebensretter Otto (1)

JoynStaffel 1Folge 111vom 22.08.2026
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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 111: Lebensretter Otto (1)

23 Min.Folge vom 22.08.2026Ab 12

Nachdem Otto Felix aus der Fischerhütte gerettet hat, möchte Frieda herausfinden, wie es überhaupt zu dem Notfall kommen konnte. Yvonnes Kundin Juliane schuldet ihr noch Geld, ist aber wie vom Erdboden verschluckt. Hans und Yvonne machen sich im Wald auf die Suche nach ihr und stoßen auf ein Feuer in einem leerstehenden Gutshaus.

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