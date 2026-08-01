Niemals geht man so ganz (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 109: Niemals geht man so ganz (1)
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Felix merkt, wie er in seiner früheren Arbeit aufgeht und dass es an der Zeit ist, in seinen alten Job zurückzukehren. Doch dann gerät er in Lebensgefahr. Vitus beschließt, dem Ruf seines Herzens zu folgen und Liebitz zu verlassen - aber nicht ohne eine Abschiedsfeier.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1