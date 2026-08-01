Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 130: Gewissensbisse (2)
23 Min.Folge vom 29.08.2026Ab 12
Anna zögert, Cornelias Angebot anzunehmen. Erst als sie die Geschichte von Cornelias Schwester erfährt, kann sie der Operation zustimmen. Und auch Cornelia kann endlich durchatmen: Ihre Schwester bekommt eine Spenderleber. Frieda versöhnt sich mit Mirko, nachdem sie erkennt, dass sie wegen Pippas Auszug gestresst ist und er verspricht, ihr mehr Freiräume zu lassen.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: JOYN & © Season 1: SAT.1