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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Gute Väter, schlechte Väter (2)

JoynStaffel 1Folge 82vom 01.08.2026
Gute Väter, schlechte Väter (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 82: Gute Väter, schlechte Väter (2)

22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

Pippa entdeckt das Rücktrittsschreiben ihres Vaters und versucht, ihn im letzten Moment umzustimmen. Doch Felix Entschluss steht fest und Urs sichert sich den Platz als neuer Bürgermeister. Währenddessen kürzt Dennis' Vater den Unterhalt und enttäuscht seinen Sohn aufs Neue. Dabei merkt Anna, was für ein guter Vater Georg wäre.

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