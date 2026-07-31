Die richtige Chemie (2)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 94: Die richtige Chemie (2)
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Frieda macht sich nach ihrem Arbeitsunfall schwere Vorwürfe. Weil es ihr vor dem gewissenhaften Mirko unangenehm ist, vertraut sie sich stattdessen ausgerechnet Felix an. Otto kommt währenddessen wortwörtlich auf eine Schnapsidee, die ihm um die Ohren fliegt.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: SAT.1