Von Eltern und Kindern (1)Jetzt ohne Werbung streamen
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Folge 95: Von Eltern und Kindern (1)
23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12
Frieda macht sich Sorgen um Otto, der seine Schnapsbrennerei vorantreiben möchte. Erst, als er durch einen Kater auf die Idee kommt, alkoholfreien Schnaps zu brennen, kann sie dem Projekt wieder mehr vertrauen. Zu Felix' Geburtstag organisiert Carla eine Feier im Golfclub. Doch Felix lehnt die Einladung ab und Pippa lädt seine Freunde und Familie in den Schwarzen Pudel ein, wo sich Carla und Felix ein wenig annähern.
Alle Staffeln im Überblick
Frieda - Mit Feuer und Flamme
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn & © Season 1: SAT.1