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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Mit allen Mitteln (2)

JoynStaffel 1Folge 98vom 08.08.2026
Mit allen Mitteln (2)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 98: Mit allen Mitteln (2)

23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Bei einem Besuch von Jonathans Schwester Marie kommt es zu einer Verwechslung und Anna wird für seine Freundin gehalten, wonach Yvonne enttäuscht eine Affären-Pause einlegt. Urs versucht derweil, die Feuerwehr im Wahlkampf für sich zu gewinnen, was Pippa und Julius mit einer langen Einkaufsliste für die Feuerwehr nutzen.

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