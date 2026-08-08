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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Verstimmungen (1)

JoynStaffel 1Folge 99vom 08.08.2026
Verstimmungen (1)

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Frieda - Mit Feuer und Flamme

Folge 99: Verstimmungen (1)

23 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Andrea glaubt, sich in der Werkskantine eine Salmonellenvergiftung zugezogen zu haben, doch Frieda gibt Entwarnung und überrascht Andrea mit einer ganz anderen Diagnose. Otto durchschaut unterdessen, warum Urs ihn zum Ehrenbürger machen will, und schlägt ihn mit seinen eigenen Waffen.

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