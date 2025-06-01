Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 14: Das Manifest
48 Min.Ab 12
Als Fälle auftreten, bei denen Menschen sämtliche Körperöffnungen zuwachsen und diese sterben, vermutet Olivia, dass Jones hinter der Sache steckt. Jones will sich Olivia stellen - wenn sie auf seinen Deal eingeht. Sie soll durch die Kraft der Gedanken ein Schaltbrett mit brennenden Lämpchen ausschalten. Wird Olivia das tatsächlich schaffen? Indes findet Peter ein Manuskript mit dem Titel "Zerstörung durch Fortschritte in der Technik" - der Verfasser ist sein eigener Vater.
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
