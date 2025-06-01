Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 8: Die Gleichung
47 Min.Ab 12
Das kleine Musikgenie Ben wird von einer Frau entführt, die angeblich vor Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen sein soll. Unter dem Druck seiner Entführerin soll Ben eine Komposition vollenden, die einer Gleichung von Walters Freund Dashiell entspricht. Dashiell war ebenfalls Opfer der Entführerin und sitzt seit seiner Rückkehr in der Nervenklinik. Walter versucht nun, durch ihn an den Aufenthaltsort von Ben zu kommen und das Rätsel um die Gleichung zu lösen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fringe - Grenzfälle des FBI
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen