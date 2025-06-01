Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 9: Schmetterlinge im Kopf
48 Min.Ab 12
Ein Angestellter von Massive Dynamic, Mark Young, springt nach einer Sitzung aus dem Fenster. Er hat am ganzen Körper Wunden, die aus dem Innern zu kommen scheinen. Young hat sich kurz vor seinem Tod eingebildet, dass ihn ein Schmetterlingsschwarm angreift. Walter geht dem Todesfall auf den Grund ... Olivia hingegen hat immer öfter Visionen von John Scott und versucht diese Erinnerungsfetzen loszuwerden.
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
12
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
