Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 6: Das Heilmittel
48 Min.Ab 16
Kurz nachdem die junge Emily in einem Diner auftaucht, sind sie und alle Anwesenden tot. Walter untersucht die Leiche und entdeckt, dass die Frau unter einer Krankheit litt, die jedoch abzuklingen schien. Eine weitere Kranke, die kürzlich entführt wurde, und Emily haben sich scheinbar eigenmächtig auf die Suche nach einem Heilmittel gemacht - mit einem gefährlichen Ausgang ...
Genre:Krimi-Drama, Science Fiction
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Brothers International Television Distribution Inc.
Enthält Produktplatzierungen