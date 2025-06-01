Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 17: Albträume
Olivia wird von Albträumen geplagt, in denen sie Menschen umbringt. Sie hat das Gefühl, an den Tatorten gewesen zu sein, doch schon bald stellt sie fest, dass sie eine merkwürdige Verbindung zu dem jungen Mann hat, der die Morde verursacht hat. Nick Lane schafft es, mit seinen Emotionen Menschen anzustecken, und da er unter Selbstmordgedanken leidet, stürzen sich die Menschen in seiner Umgebung in den Tod. Olivia geht dem Fall auf den Grund ...
Fringe - Grenzfälle des FBI
