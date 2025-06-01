Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fringe - Grenzfälle des FBI

Das Experiment

WarnerStaffel 1Folge 2
Das Experiment

Das ExperimentJetzt kostenlos streamen

Fringe - Grenzfälle des FBI

Folge 2: Das Experiment

49 Min.Ab 16

Vor Jahren hat Walter mit seinem Kollegen Penrose für die Regierung eine Methode entwickelt, mit der man im Schnellverfahren Soldaten "züchten" kann. Dieses Verfahren muss Penrose jetzt in die Praxis umgesetzt haben. Entstanden ist dabei ein Mann namens Christopher, der aber ständig ein bestimmtes Hormon benötigt, um nicht rapide zu altern. Um es zu bekommen, überfällt er junge Frauen. Als sich die Todesopfer mehren, liegt es an Olivia und ihrem Team, den Fall aufzuklären ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fringe - Grenzfälle des FBI
Warner
Fringe - Grenzfälle des FBI

Fringe - Grenzfälle des FBI

Alle 5 Staffeln und Folgen