Fringe - Grenzfälle des FBI
Folge 3: Roy
49 Min.Ab 12
Roy McComb, ein einfacher Büroangestellter, hat Visionen von Katastrophen, bevor sie geschehen. Das Team um Dr. Bishop findet heraus, dass Roy als Jugendlicher bei einem Experiment von Walter mitgemacht hat, bei dem ihm Metallverbindungen injiziert wurden, die nun "hellseherische" Fähigkeiten in ihm hervorrufen. Mit Roys Hilfe suchen Olivia und Charlie nach einem Attentäter, bei dessen Anschlag auf einen Bus eine DEA-Agentin ums Leben gekommen ist ...
