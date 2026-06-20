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FrühlingsgeBlümel

Hot or Not? Die feschesten Fußballer

Joyn ATStaffel 1Folge 10vom 20.06.2026
Hot or Not? Die feschesten Fußballer

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FrühlingsgeBlümel

Folge 10: Hot or Not? Die feschesten Fußballer

22 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Zwei Freundinnen, ein Gläschen Sekt, Null Filter! In „FrühlingsgeBlümel“ nehmen dich Katharina Frühling und Clivia Blümel mit in ihre Welt: Society-News, Promi-Klatsch und Tratsch, Beauty-Trends, Self-Care-Tipps und ehrliche Einblicke! Locker, persönlich, feel good – und immer mit einer großen Portion guter Laune. Jeden Samstag neu – exklusiv als Video-Podcast auf JOYN.

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