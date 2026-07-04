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FrühlingsgeBlümel

"Ich habe viel gehungert..." Barbara Meier bei FrühlingsgeBlümel

Joyn ATStaffel 1Folge 12vom 04.07.2026
"Ich habe viel gehungert..." Barbara Meier bei FrühlingsgeBlümel

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FrühlingsgeBlümel

Folge 12: "Ich habe viel gehungert..." Barbara Meier bei FrühlingsgeBlümel

20 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12

Topmodel und Moderatorin Barbara Meier spricht mit Clivia und Katharina erstmals ganz offen über ihre harte Zeit im Modelbusiness. Die vielen Entbehrungen und warum sie eigentlich erst jetzt wirklich ihren Körper so akzeptiert wie er ist.

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