Teuflische GeständnisseJetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 3: Teuflische Geständnisse
22 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 12
Clivia und Katharina dürfen bei der Austro-Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" natürlich nicht fehlen. Wer sonst soll die Promis unverblümt nach ihren Beauty-Geheimnissen fragen? Von herrlich ehrlich bis hin zu teuflischen Schwindeleien muss sich das FrühlingsgeBlümel-Duo da so einiges anhören. Aber was kann die Forstsetzung des Kultstreifens wirklich? Und: was zum Teufel macht eigentlich die Hauptdarstellerin des Films Anne Hathaway um so gut auszusehen?
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FrühlingsgeBlümel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Dokumentation
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: PULS 4