"Das ist mehr als heftig!"Jetzt kostenlos streamen
FrühlingsgeBlümel
Folge 5: "Das ist mehr als heftig!"
21 Min.Folge vom 16.05.2026Ab 12
Zwei Freundinnen, ein Gläschen Sekt, Null Filter! In „FrühlingsgeBlümel“ nehmen dich Katharina Frühling und Clivia Blümel mit in ihre Welt: Society-News, Promi-Klatsch und Tratsch, Beauty-Trends, Self-Care-Tipps und ehrliche Einblicke! Locker, persönlich, feel good – und immer mit einer großen Portion guter Laune. Jeden Samstag neu – exklusiv als Video-Podcast auf JOYN.
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FrühlingsgeBlümel
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Talk
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1: PULS 4