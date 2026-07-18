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FrühlingsgeBlümel

Würdevoll altern!...Oder doch lieber nicht?

Joyn ATStaffel 1Folge 14vom 18.07.2026
Würdevoll altern!...Oder doch lieber nicht?

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FrühlingsgeBlümel

Folge 14: Würdevoll altern!...Oder doch lieber nicht?

21 Min.Folge vom 18.07.2026

Clivia und Katharina sind in ihren 40ern. Doch das älter werden ist für beide ein großes Thema, optisch und mental. Und was heißt überhaupt "würdevoll altern"? Promis wie Heidi Klum, Cindy Crawford oder Jane Fonda machen es vor- es geht auch ohne Schönheitseingriffe und selbst mit grauen Haaren kann man immer noch gut aussehen. Oder wird da etwa auch ganz schön geflunkert?

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