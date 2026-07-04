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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2016: Das Duell Messi gegen Vozinha

ORF SPORT +Staffel 1Folge 401vom 04.07.2026
WM 2016: Das Duell Messi gegen Vozinha

WM 2016: Das Duell Messi gegen VozinhaJetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 401: WM 2016: Das Duell Messi gegen Vozinha

4 Min.Folge vom 04.07.2026

Einmal musste Kult-Goalie Vozinha nach einem Messi-Abschluss den Ball aus dem Netz holen, aber sonst brachte der Kap-Verde-Tormann den argentinischen Superstar an den Rande der Verzweiflung. Bildquelle: Reuters

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

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