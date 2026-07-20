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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: Die härtesten Zweikämpfe und Fouls

ORF SPORT +Folge vom 20.07.2026
WM 2026: Die härtesten Zweikämpfe und Fouls

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge vom 20.07.2026: WM 2026: Die härtesten Zweikämpfe und Fouls

10 Min.Folge vom 20.07.2026

Für die größte Trophäe im Fußball lieferten sich die Teams auf dem Spielfeld harte Zweikämpfe, die auch mal über die Stränge schlugen. Dieses Video zeigt die energischsten Duelle, welche besonders in Erinnerung geblieben sind. Bildquelle: IMAGN IMAGES via Reuters

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