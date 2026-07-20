WM 2026: Die härtesten Zweikämpfe und FoulsJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge vom 20.07.2026: WM 2026: Die härtesten Zweikämpfe und Fouls
10 Min.Folge vom 20.07.2026
Für die größte Trophäe im Fußball lieferten sich die Teams auf dem Spielfeld harte Zweikämpfe, die auch mal über die Stränge schlugen. Dieses Video zeigt die energischsten Duelle, welche besonders in Erinnerung geblieben sind. Bildquelle: IMAGN IMAGES via Reuters
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