WM 2026: Das war die WM für FrankreichJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge vom 18.07.2026: WM 2026: Das war die WM für Frankreich
11 Min.Folge vom 18.07.2026
Frankreich verpasste den Einzug ins WM Finale. Die „Équipe Tricolore“ musste sich Spanien im Halbfinale mit 0:2 geschlagen geben. Auch im kleinen Finale setzte es gegen England eine Niederlage. Sendungshinweis: Die Morning Show, 15. Juli 2026, 09.10 Uhr in ORF 2 Bildquelle: APA-Images / AFP / FRANCK FIFE
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