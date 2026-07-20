Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Das war die FIFA Fußball-WM 2026: Der Talk

ORF SPORT +Folge vom 20.07.2026
Das war die FIFA Fußball-WM 2026: Der Talk

Das war die FIFA Fußball-WM 2026: Der TalkJetzt kostenlos streamen

Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge vom 20.07.2026: Das war die FIFA Fußball-WM 2026: Der Talk

46 Min.Folge vom 20.07.2026

Experten verraten ihre schönsten WM-Momente | Finalspiel analysiert: Argentiniens Härte versagt | Österreichs filmreife WM ohne Happy End | Runde diskutiert Österreichs unvollendete WM-Reise | Herzog: "Brauchen Umdenken in Nachwuchsausbildung" | Neue Wege für das ÖFB-Spiel diskutiert | Diese Skandale brachten die WM zum Beben | Was die Skandale der WM aussagen | Herzog: "Geht nicht mehr um den Fußball" | Diese Erkenntnisse brachte die "XXL-WM"

Alle verfügbaren Folgen