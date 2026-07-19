Das war die FIFA Fußball-WM 2026: Die DokumentationJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge vom 19.07.2026: Das war die FIFA Fußball-WM 2026: Die Dokumentation
62 Min.Folge vom 19.07.2026
Zwischen Sensationen und Last-Minute-Dramen schrieb die WM 2026 ihr ganz eigenes Märchen. In der packenden Dokumentation "Das war die WM 2026" blicken Megan Leybourne und Martin Unger auf das längste, intensivste und spektakulärste Turnier der Fußballgeschichte zurück. Ein emotionales Highlight bildet dabei das rot-weiß-rote Fußball-Märchen: Österreichs langersehntes WM-Comeback nach 28 Jahren. Neben den sportlichen Glanzlichtern - von Traumtoren der Extraklasse bis hin zu den dramatischsten Last-Minute-Entscheidungen - beleuchtet die Dokumentation auch die größten Aufreger und Skandale abseits des Rasens. Bildquelle: Reuters
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