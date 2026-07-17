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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

WM 2026: Die besten Paraden des Turniers

ORF SPORT +Staffel 1Folge 519vom 17.07.2026
WM 2026: Die besten Paraden des Turniers

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Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan

Folge 519: WM 2026: Die besten Paraden des Turniers

5 Min.Folge vom 17.07.2026

Mit Glanzparaden retteten diese Torhüter ihre Teams und sorgten bei der WM für unvergessliche Momente. Bildquelle: Reuters

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