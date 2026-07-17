WM 2026: Die besten Paraden des TurniersJetzt kostenlos streamen
Fußball-WM 2026: Auslosung Spielplan
Folge 519: WM 2026: Die besten Paraden des Turniers
5 Min.Folge vom 17.07.2026
Mit Glanzparaden retteten diese Torhüter ihre Teams und sorgten bei der WM für unvergessliche Momente. Bildquelle: Reuters
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