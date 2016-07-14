Galileo 360°
Folge vom 14.07.2016: Die verrücktesten Städte
110 Min.Folge vom 14.07.2016Ab 12
Wer New York, Peking oder Paris zu den besonderen Städten der Welt zählt, liegt nicht komplett daneben. Aber wirklich Recht hat er damit auch nicht. "Galileo 360°" zeigt Orte, die wirklich außergewöhnlich sind. Zum Beispiel eine Stadt ganz aus Eis im Nordosten Chinas. Oder eine Stadt, gebaut auf Hunderten Millionen Tonnen Stahl in Aserbaidschan. Und dann wäre da noch das kleine Dorf in Spanien, das in der Lotterie 180 Millionen Euro gewann ...
