Galileo 360°
Folge vom 28.01.2016: Wildlife Xtrem
111 Min.Folge vom 28.01.2016Ab 12
Wer unendliche Abenteuer entdecken will, muss dafür nicht unbedingt in den Weltraum. Eine Reise in die Tierwelt genügt vollkommen! "Galileo 360°" zeigt nicht nur, wie der Mensch mit einzelnen Tierarten mithält, sondern gibt auch Einblicke in Mythen verschiedener Tiere und stellt ganz besondere Exemplare vor.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
