Galileo 360° Spezial - Die GeschmacksjägerJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 12.06.2014: Galileo 360° Spezial - Die Geschmacksjäger
92 Min.Folge vom 12.06.2014Ab 12
Hongkong, Vietnam, Kambodscha: Zwei Köche erleben das Geschmackserlebnis ihres Lebens. Zwölf Wochen lang bereisen sie die Küchen Asiens. Ihr Ziel: Die ungewöhnlichsten Gerichte der Welt aufspüren. Ihr Traum: ein eigenes Restaurant in Deutschland. Johannes und Moritz, zwei Köche-Kumpels, sind die Geschmacksjäger. Diese Reise führt sie an ihre Grenzen. Auf sie warten einmalige Gerichte, unbekannte Kochtechniken, echte Herausforderungen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben