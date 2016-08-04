Crazy Asia - Fernost am Limit 2Jetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 04.08.2016: Crazy Asia - Fernost am Limit 2
Folge vom 04.08.2016
"Galileo 360°" wirft heute einen Blick auf das abenteuerliche und geheimnisvolle Asien. So wagt sich Reporter Harro Füllgrabe in die Steilhänge Nepals, um den Honig der weltweit größten Bienen, der Himalaya-Felsenbienen, zu ernten. Außerdem: Jan Schwiderek absolviert eine Stunde Kampfunterricht bei den vier größten asiatischen Kampfmeistern der Welt. Und Matthias Fiedler reist nach Indonesien, um ganz spezielle Fußballer zu treffen: Sie spielen mit einem brennenden Ball!
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
