USA - Land der unbegrenzten MöglichkeitenJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 02.10.2014: USA - Land der unbegrenzten Möglichkeiten
111 Min.Folge vom 02.10.2014Ab 12
In Amerika gibt es tatsächlich nichts, das es nicht gibt. "Galileo 360°" taucht tief in das Kuirositätenkabinett auf der anderen Seite des Atlantiks ein. Wer im Sport schon alles gesehen zu haben glaubt, sollte zum Beispiel mal einen Blick auf die Redneck Games werfen. Wer persönlich vorbeischauen möchte, sollte sich aber vorher gut informieren. Denn einige amerikanische Gesetze sind noch merkwürdiger als die Amerikaner selbst.
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Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
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