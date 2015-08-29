Arbeiten am Limit - Jobs, die an die Grenzen gehenJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 29.08.2015: Arbeiten am Limit - Jobs, die an die Grenzen gehen
110 Min.
Es gibt wohl nur wenige Menschen, denen der Montag besser gefällt als der Sonntag. Doch kaum jemand hat mit seinem Job derart viel Stress wie jene, denen sich "Galileo 360°" heute widmet. Manche springen mit Fallschirmen in die Gefahr, um ein Buschfeuer zu löschen. Andere arbeiten in schwindelnden Höhen, um Wolkenkratzer aufzubauen oder werken an Hochspannungsleitungen herum. Es sind Jobs, die an die Grenzen gehen.
