Galileo 360°
Folge vom 11.12.2014: Luxus total
110 Min.
Teure Autos, exklusive Schmuckstücke, handgebrautes Edelbier - bei "Galileo 360°" dreht sich dieses Mal alles um das Thema Luxus. Wie und wo entstehen die teuersten Perlen der Welt? Halten die angeblich exquisitesten Delikatessen Deutschlands wirklich, was sie versprechen? Und wie hilft der Brite Andrew Morris Otto Normalbürger dabei, wenigstens einmal im Leben hinter dem Steuer einer Edelkarosse zu sitzen? Die Antworten gibt's bei uns.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Copyrights:© ProSieben