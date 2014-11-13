Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Unsere unbekannten Nachbarn - Europa mal anders

ProSieben MAXXFolge vom 13.11.2014
Unsere unbekannten Nachbarn - Europa mal anders

Unsere unbekannten Nachbarn - Europa mal andersJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 13.11.2014: Unsere unbekannten Nachbarn - Europa mal anders

110 Min.Folge vom 13.11.2014Ab 12

In England regnet es nur, Franzosen essen liebend gerne Froschschenkel und Italiener sind schlechte Autofahrer, welche Klischees über unsere europäischen Nachbarn stimmen wirklich? "Galileo 360°" zeigt die überraschendsten und spannendsten Fakten zu unserem Kontinent! So reist Jumbo Schreiner etwa ins Land der Tulpen, Grachten und Fahrräder. Seine Mission: sich mit Aushilfsjobs über Wasser zu halten.

Alle verfügbaren Folgen