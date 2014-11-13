Unsere unbekannten Nachbarn - Europa mal andersJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 13.11.2014: Unsere unbekannten Nachbarn - Europa mal anders
110 Min.Folge vom 13.11.2014Ab 12
In England regnet es nur, Franzosen essen liebend gerne Froschschenkel und Italiener sind schlechte Autofahrer, welche Klischees über unsere europäischen Nachbarn stimmen wirklich? "Galileo 360°" zeigt die überraschendsten und spannendsten Fakten zu unserem Kontinent! So reist Jumbo Schreiner etwa ins Land der Tulpen, Grachten und Fahrräder. Seine Mission: sich mit Aushilfsjobs über Wasser zu halten.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© ProSieben