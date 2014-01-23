Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

Zwischen Bratwurst und Bügelbrett - Wir sind Deutschland

ProSieben MAXXFolge vom 23.01.2014
Zwischen Bratwurst und Bügelbrett - Wir sind Deutschland

Galileo 360°

Folge vom 23.01.2014: Zwischen Bratwurst und Bügelbrett - Wir sind Deutschland

110 Min.Folge vom 23.01.2014Ab 12

Mit der eigenen Identität tun sich andere Länder leichter als wir Deutschen. Was zeichnet uns wirklich aus? Ist es wirklich noch Fleiß, Pünktlichkeit und der Hang zum Spießertum? "Galileo 360°" blickt uns selbst tief ins Auge. Mit Fakten zum Leben der Deutschen, mit einer Reportage von einem "ganz normalen" Tag im Leben der Kanzlerin und mit der Vorstellung von Erfindungen und Produkten, die es längst über die Grenzen des eigenen Landes hinaus geschafft haben.

