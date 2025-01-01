Galileo Plus
Extrem. Mächtig. Moskau!
50 Min.Ab 12
Moskau - die größte Stadt Europas und der Ort der vielen Gegensätze. Wie lebt es sich in einer Stadt, in der das Leben zwischen Plattenbauten und Luxusvillen stattfindet, zwischen großem Wohlstand und Armut, zwischen Freiheit und Restriktion? In der russischen Hauptstadt ist die Sowjetunion vielerorts immer noch präsent, gleichzeitig gibt sich Moskau modern, smart und zukunftsorientiert. "Galileo Plus" erkundet die gigantische Megacity und stellt ihre vielen Gesichter vor.
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
