Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo Plus

Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070

ProSieben
Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070

Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070Jetzt kostenlos streamen

Galileo Plus

Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070

52 Min.Ab 12

Die Küstenlandschaften im Norden sind sechs Meter hoch überflutet. Die Mitte des Landes gleicht einer trockenen Steppe. Der Süden: tropisch wie im Regenwald. So könnte Deutschland durch den Klimawandel in rund fünfzig Jahren aussehen. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch trifft die Menschen, die schon jetzt an Lösungen für das Szenario arbeiten: von unterirdischen, gekühlten Traumhäusern bis hin zu schwimmenden Städten. Wie spektakulär und anders wird unser Leben im Jahr 2070?

Alle verfügbaren Folgen