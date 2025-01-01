Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070Jetzt kostenlos streamen
Galileo Plus
Leben mit dem extremen Klima - Deutschland im Jahr 2070
52 Min.Ab 12
Die Küstenlandschaften im Norden sind sechs Meter hoch überflutet. Die Mitte des Landes gleicht einer trockenen Steppe. Der Süden: tropisch wie im Regenwald. So könnte Deutschland durch den Klimawandel in rund fünfzig Jahren aussehen. "Galileo"-Reporter Christoph Karrasch trifft die Menschen, die schon jetzt an Lösungen für das Szenario arbeiten: von unterirdischen, gekühlten Traumhäusern bis hin zu schwimmenden Städten. Wie spektakulär und anders wird unser Leben im Jahr 2070?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen