Galileo Plus
Couchgorilla & Stubentiger
51 Min.Ab 12
Die ungewöhnlichsten Haustiere der Welt bei "Galileo Plus": Bei den Lambrechts in Namibia sitzt ein Pavian am Frühstückstisch und in der Badewanne; die Liebe zu Affendame Cindy ist unermesslich. In Russland teilen Svetlana und Jurij Küche und Wohnzimmer mit Stepan, einem knapp 200 Kilo schweren Braunbären. In der Nähe von Frankfurt am Main lebt Orazio mit 80 exotischen Tieren unter einem Dach - und jeder vierte seiner Mitbewohner ist für den Reptilienfreak eine echte Gefahr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen