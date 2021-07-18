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Galileo Plus
Galileo Plus: Grenzbereiche - So tolerant! Wie offen sind wir wirklich?
50 Min.Ab 12
Unsere Welt ist bunt, vielfältig und tolerant - ein friedliches Miteinander zwischen Menschen und Kulturen. Zumindest möchte man das glauben. "Political Correctness" ist in aller Munde, dabei ist die Intoleranz immer noch Teil unserer Gesellschaft. Jan Fritzowsky trifft auf Menschen, die Tag für Tag Anfeindungen oder Hasstiraden ausgesetzt sind und sogar um ihr Leben fürchten. Er wagt das "Anderssein" und testet seinen persönlichen Grenzbereich im Selbstexperiment.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021, Season 2021-2022: ProSieben & © Season 2021: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben /Müller, Benedikt & © Season 2022: Videorechte: ProSieben, Bildrechte: ProSieben/Müller, Benedikt